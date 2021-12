Le Caucus états-unien contre la corruption à l’étranger et la kleptocratie (U.S. Caucus against Foreign Corruption and Kleptocracy), le Groupe parlementaire de tous les partis contre la corruption et pour des impôts responsables (All-Party Parliamentary Group on Anti-Corruption and Responsible Tax) et l’intergroupe du Parlement européen contre la corruption ont lancé ensemble l’Alliance interparlementaire contre la kleptocratie, le 7 décembre 2021 à Washington par vidéo-conférence.

Il s’agit, en prévision du « Sommet pour la Démocratie » des 9 et 10 décembre 2021 de renforcer le mythe selon lequel la corruption serait le fait de régimes autoritaires.

Le représentant républicain de Caroline du Sud, Joe Wilson, affirme tout en finesse dans l’invitation à cet événement que la « Corruption, c’est le nouveau communisme » (…) « C’est la force unificatrice des dictateurs et du système qu’ils cherchent à exporter. Et comme le communisme, les États-Unis doivent s’unir à leurs alliés pour le vaincre ».

Simultanément, l’Exécutif US a publié sa Stratégie pour contrer la corruption. Pour le président Biden, il va de soit qu’il n’y a pas de corruption chez lui.