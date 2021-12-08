2005 yılında Amerikalıların dikkatini ABD ordularının işkence uygulamasına çeken paraşütçü subay İan Fishback, 19 Kasım 2021’de bir huzurevinde öldü. Tüm malvarlığını yitirmişti ve antipsikotik tedavi görüyordu.

2005 yılında savaş esirlerine yönelik kötü muamele sorununu gündeme getirerek Pentagon ve Savunma Bakanı Donald Rumsfeld’e karşı çıkmıştı. Afganistan ve Irak’ta görev yapan bir subay olarak, Birleşik Devletler tarafından uygulanan işkenceye tanık olan emri altındaki askerlerin maruz kaldığı yan etkilere tanık olmuştu.

Senatör John McCain’e ünlü bir mektup yazmış ve Amerika Birleşik Devletleri artık Cenevre Sözleşmelerini tanımıyorsa bu durumda hangi metinlerin uygulanacağını sormuştu. Eylemi, 2005 tarihli Tutuklulara Yönelik Muamele Yasası’nın (Detainee Treatment Act of 2005) kabul edilmesiyle sonuçlandı.

West Point askeri akademisinden mezun olan Fishback, ordudan ayılmak zorunda bırakılmış ve ardından felsefe doktorası almıştı. ABD askerlerinin onurunu kurtarmış ve verdiği savaş etiği derslerinde en büyük salonları doldurmuştu.