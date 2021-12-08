Wall Steet Journal’a göre, Çin askeri donanması Ekvator Ginesi’nde bir üs inşa ediyor. Çin böylece Atlantik’te bir tesise sahip olacak [1].

Ekim ayında, Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jon Finer, Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo’yu Çin’in önerisini reddetmeye ikna etmek üzere ülkeyi ziyaret etti. Ama başarılı olamadı.

Üs, Gabon ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ne bağlı Bata ticari limanının yanında yer almaktadır.

Çin’in zaten Cibuti’de bir üssü bulunmakta ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir üs daha inşa etmektedir.