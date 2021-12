ABD Dış Yolsuzluk ve Kleptokrasiye Karşı Grup Toplantısı (U.S. Caucus against Foreign Corruption and Kleptocracy), Yolsuzlukla Mücadele ve Vergi Yükümlülüğü için tüm partilerin katıldığı Parlamento Grubu (All-Party Parliamentary Group on Anti-Corruption and Responsible Tax) ve Avrupa Parlamentosu’nun yolsuzlukla mücadele grubu, ortaklaşa olarak 7 Aralık 2021’de Washington’da video konferans yoluyla Kleptokrasiye Karşı Parlamentolar Arası İttifak’ı başlattı.

9-10 Aralık 2021’de düzenlenecek olan « Demokrasi Zirvesi » beklentisiyle amaç, yolsuzluğun otoriter rejimlerin işi olduğu efsanesini pekiştirmektir.

Güney Carolina’nın Cumhuriyetçi temsilcisi Joe Wilson, bu etkinliğe davetiyesinde « Yolsuzluk yeni komünizmdir » (...) « Diktatörlerin ve ihraç etmek istedikleri sistemin birleştirici gücüdür. Ve komünizmle olduğu gibi, ABD onu yenmek için müttefikleriyle birleşmelidir ».

Eş zamanlı olarak ABD Yönetimi Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi’ni yayınladı. Başkan Biden’a göre, kendi ülkesinde yolsuzluk olmadığını söylemeye gerek yok.