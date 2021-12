Secondo il Wall Street Journal, la marina militare cinese costruisce una base in Guinea Equatoriale e quindi disporrà di un’installazione sull’Atlantico [1].

In ottobre il vice del consigliere nazionale per la Sicurezza, Jon Finer, si era recato in Guinea per convincere il presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a rispingere l’offerta cinese. Invano.

La base si trova a lato del porto commerciale di Bata, collegata al Gabon e alla Repubblica Centrafricana.

La Cina possiede già una base a Gibuti e ne sta costruendo un’altra negli Emirati Arabi Uniti.