La cumbre virtual “por la democracia”, organizada desde Washington, es un gigantesco ‎‎quid pro quo. Numerosos comentaristas observan que el encuentro montado por ‎la administración Biden no busca promover un régimen político sino dar una ‎apariencia ideológica a la alianza militar detrás de Estados Unidos, síntoma anunciador ‎de nuevas guerras. Thierry Meyssan nos muestra como, lejos de ser hipócrita, Washington está ‎siendo muy claro sobre su objetivo. Son sus socios quienes fingen no ver que los términos que Washington no tienen el mismo sentido para los estadounidenses que para los europeos.