O “Caucus” norte-americano contra a cleptocracia e a corrupção no estrangeiro (U.S. Caucus against Foreign Corruption and Kleptocracy), o Grupo Multipartidário parlamentar contra a corrupção e pelos impostos justos (All-Party Parliamentary Group on Anti-Corruption and Responsible Tax) e o Grupo Multipartidário do Parlamento Europeu contra a corrupção lançaram, em conjunto, em 7 de Dezembro de 2021, a Aliança Interparlamentar contra a Cleptocracia em Washington, por videoconferência.

Trata-se, em antecipação da « Cimeira para a Democracia » dos dias 9 e 10 de Dezembro de 2021, de reforçar o mito segundo o qual a corrupção seria obra de regimes autoritários.

O Deputado representante Republicano pela Carolina do Sul, Joe Wilson, afirma no convite para este evento, com a maior subtileza, que a « Corrupção é o novo comunismo » (...) « É a força unificadora dos ditadores e do sistema que buscam exportar. E tal como quanto ao comunismo, os Estados Unidos devem unir-se aos seus aliados para o derrotar ».

Simultaneamente, o Executivo dos EUA publicou a sua Estratégia para combater a corrupção. Para o Presidente Biden, é um dado natural que no seu país não há corrupção.