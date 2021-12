José Antonio Kast est l’un des deux principaux candidats à l’élection présidentielle chilienne. Il s’est longtemps présenté comme l’héritier du général Augusto Pinochet, mais tente désormais d’y faire moins référence.

Sa famille a longtemps milité pour le général Pinochet. Son frère, Miguel, en fut le directeur de la Banque centrale. Lui-même apparaissait dans le clip de campagne du général lors du référendum de 1988.

En matière économique, il se réclame de Milton Friedman. Il souhaite une totale liberté des marchés et rejette l’idée de faire de la lutte contre les inégalités une priorité sociale. Il présente la lutte contre la criminalité et l’immigration comme deux des points forts de son programme. Il propose d’autoriser le port d’armes pour les civils et le droit de tirer sur les cambrioleurs. Il se prononce en faveur de l’amnistie des militaires condamnés pour des tortures ou assassinat commis sous la dictature du général Pinochet.

Le 1er décembre, le journaliste Mauricio Weibel Barahona (La Red, ex-Canal 4) a publié la carte d’adhésion du père de José Antonio Kast au parti nazi, le NSDAP, en 1942. Michael Kast a émigré au Chili en 1950 où il a fait fortune. Le candidat à la présidentielle a déclaré que son père avait été contraint d’adhérer au parti nazi, mais tous les historiens unanimes assurent que jamais personne n’a été forcé d’y adhérer.