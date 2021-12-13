Nikaragua, Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerini gözeterek, Çin Cumhuriyeti (Tayvan) ile diplomatik ilişkilerini kesti. Bu değişiklik okyanuslar arası kanal projesinin yeniden hayata geçirilmesine neden olabilir.

2014 yılında Çinli süper milyarder Wang Jing, Panamalı kanalını aşmak üzere Nikaragua üzerinden ikinci bir yapılmasını planladı. Birleşik Devletler derhal böylesi bir projenin çevresel etkisini kınayan bir protesto hareketi örgütledi (toplamda uluslararası taşımacılığın etkisini önemli ölçüde azaltacak olsa da). Sonuç olarak, 2018 mali krizi projeyi durma noktasına getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri 1903’te Kolombiya İç Savaşı sırasında yapay Panama kanalını yarattı. Panama Kanalı’nı tamamlamak ve kontrol etmek üzere finanse edip örgütledikleri bir sözde bağımsızlık hareketini tasavvur ettiler. General Omar Torrijos, ülkesinin kanal üzerindeki egemenliğini yeniden tesis etmeyi başarana kadar bu devlet her zaman hizmetlerindeki bir kukla kurum olarak kaldı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından öldürülmesinin ardından yerine General Manuel Noriega geçti. Küçücük ülkesine saldıran ve en az 3.500 kişiyi öldüren ABD tarafından devrildi.

Kosta Rika (2007), Panama (2017), El Salvador (2018), Nikaragua (2021) ve kısa süre sonra Honduras (2022) Tayvan ile ilişkilerini kesti, kesecek. Çin artık kanal projesini İpek Yollarının bir parçası olarak yeniden başlatabilecektir.