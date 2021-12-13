José Antonio Kast, Şili devlet başkanlığı seçimlerinin önde gelen iki adayından biridir. Kendisini uzun zamandır General Augusto Pinochet’nin varisi olarak tanıttı, ancak şimdi ona daha az atıfta bulunmaya çalışıyor.

Ailesi uzun süredir General Pinochet taraftarlığı yaptı. Kardeşi Miguel, Pinochet’nin Merkez Bankası başkanıydı. Kendisi, 1988 referandumunda generalin kampanya klibinde yer aldı.

Ekonomik konularda Milton Friedman’a atıfta bulunmaktadır. Tam bir piyasa özgürlüğü istemekte ve eşitsizliklere karşı mücadeleyi toplumsal bir öncelik haline getirme düşüncesini reddetmektedir. Suç ve göçmenlikle mücadeleyi programının güçlü yönleri olarak sunmaktadır. Sivillerin silah taşımasına ve hırsızlara ateş etmelerine izin vermeyi öneriyor. General Pinochet diktatörlüğü döneminde işkence veya suikast suçlarından hüküm giyen askerlerin affından yanadır.

1 Aralık’ta gazeteci Mauricio Weibel Barahona (La Red, eski Canal 4), José Antonio Kast’ın babasının 1942’de Nazi partisi NSDAP üyelik kartını yayınladı. Michael Kast 1950’de Şili’ye göç etti ve burada bir servet kazandı. Devlet başkanlığı adayı, babasının Nazi Partisi’ne katılmaya zorlandığını söyledi, ancak tüm tarihçiler hiç kimsenin bu partiye katılmaya zorlanmadığı konusunda hemfikirdir.