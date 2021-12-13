Jacinda Ardern’in (fotoğraf) Yeni Zelanda’daki İşçi-Yeşil hükümeti, tütün üretimini ve kullanımını uzun vadede yasaklama kararı aldı. Bundan böyle tütün kullanımı 18 yaşından küçüklere yasak; her yaşta vatandaşlara uygulana kadar yasak yaşı her yıl artırılacak.

Son derece popüler (Benazir Butto’dan sonra) olan Jacinda Ardern, görev süresi içerisinde doğum yapan ilk kadın Başbakan oldu.

Tütün yasağı öncelikli olarak, İngiliz göçmenlerin torunlarından çok daha fazla tütün tüketen yerli Maori nüfusunu etkilemektedir.

1930-1940’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde alkolün ve Almanya’da tütünün yasaklanmasıyla, ardından 1960’lardan bu yana dünya çapında uyuşturucunun yasaklanmasıyla birlikte gelişen yiyecek yasaklarının tamamı başarısız oldu ve büyük mafyaların ortaya çıkmasına yol açtı.