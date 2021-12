Die neuseeländische Labour-Green-Regierung von Jacinda Ardern (im Bild) hat beschlossen, die Produktion und den Konsum von Tabak bald zu verbieten. Schon jetzt ist er Kindern unter 18 Jahren verboten; ein Alter, das jedes Jahr bis zum vollständigen Verbot erhöht wird.

Jacinda Ardern ist äußerst beliebt und die erste Premierministerin (nach Benazir Bhutto), die während ihrer Amtszeit entbunden wurde.

Das Tabakverbot betrifft vor allem die indigene Maori-Bevölkerung, die viel mehr Tabak verbraucht als die Nachkommen britischer Einwanderer.

Die Lebensmittelverbote, die in den 1930er und 40er Jahren mit dem Verbot von Alkohol in den Vereinigten Staaten und von Tabak in Deutschland und dann seit den 1960er Jahren mit dem Verbot von Halluzinogenen in der Welt florierten, sind alle gescheitert und haben die Schaffung riesiger Mafias ausgelöst.