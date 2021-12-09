Доброе утро всем и добро пожаловать на первый Саммит за демократию.

Я давно думаю об этом саммите по одной простой причине: перед лицом постоянных и вызывающих тревогу вызовов демократии и всеобщим правам человека… во всем мире демократия нуждается в поборниках.

И я хотел провести этот саммит, потому что здесь, в Соединенных Штатах, мы знаем, как знают и все остальные, что для обновления нашей демократии и укрепления наших демократических институтов требуются постоянные усилия.

Американская демократия – это непрекращающаяся борьба за соответствие нашим высшим идеалам и преодоление наших разногласий, за подтверждение приверженности нашей основополагающей национальной идее, которая закреплена в нашей Декларации независимости.

Мы говорим: “Мы считаем эти истины самоочевидными” – что все женщины и мужчины созданы равными, наделены их Создателем определенными неотъемлемыми правами, в том числе правом на жизнь, свободу и стремление к счастью.

Демократия не возникает случайно. Мы должны обновлять ее с каждым поколением. И это, на мой взгляд, является для всех нас самым неотложным вопросом. Потому что информация, которой мы располагаем, в основном указывает на движение в неверном направлении.

По сообщению Freedom House, в 2020 году было зафиксировано снижение уровня глобальной свободы 15-й год подряд.

В другом недавнем докладе, подготовленном Международным институтом демократии и содействия выборам, отмечается, что за последнее десятилетие более половины всех демократий, включая Соединенные Штаты, испытали ухудшение показателей по крайней мере в одном из аспектов своего демократического устройства.

Эти тенденции усугубляются глобальными проблемами, более сложными, чем когда-либо, и требующими совместных усилий для их решения.

Это происходит под внешним давлением автократических правителей. Они стремятся усилить свою власть, экспортировать и расширить свое влияние по всему миру и оправдать свою политику и практику репрессий как наиболее эффективный способ решения сегодняшних проблем. Вот каким образом это подается.

Обостряют ситуацию и те, кто стремится посеять общественный раскол и разжечь политическую поляризацию.

И, возможно, самое важное и тревожное… самое тревожное – это растущее недовольство людей во всем мире своими демократическими правительствами, которые, по их мнению, не в состоянии удовлетворить их потребности.

На мой взгляд, это определяющий вызов нашего времени.

Демократия ­– народное правление, осуществляемое людьми и для людей, – иногда может быть хрупкой, вместе с тем, она устойчива по своей сути. Она способна к саморегуляции и самосовершенствованию.

И да, демократия – это сложно. Мы все это знаем. Лучше всего она работает при наличии консенсуса и сотрудничества. Когда люди и партии, которые могут иметь противоположные взгляды, собираются и находят способы работать вместе, всё начинает работать.

И это – лучший способ раскрыть человеческий потенциал, защитить человеческое достоинство и решить сложные проблемы. И мы должны доказать это.

Не все демократии одинаковы. Мы, участники сегодняшней встречи, не во всем согласны. Но выбор, который мы сделаем вместе, определит, на мой взгляд, пути построения нашего общего будущего для грядущих поколений.

И как глобальное сообщество, выступающее за демократию, мы должны отстаивать ценности, которые нас объединяют.

Мы должны отстаивать справедливость, верховенство закона, свободу слова, свободу собраний, свободную прессу, свободу вероисповедания и все неотъемлемые права человека, которыми наделены все люди.

Мой покойный друг конгрессмен Джон Льюис был великим поборником американской демократии и гражданских прав во всем мире, который учился и черпал вдохновение у других великих лидеров, таких как Ганди и Мандела.

В прошлом году, уже умирая, в своем последнем слове к нации он напомнил нашей стране: (процитирую) “Демократия – это не состояние, это действие”. “Демократия – это не состояние, это действие”.

Так что, в течение двух следующих дней мы соберем вместе лидеров правительств более ста стран мира, активистов, профсоюзных деятелей и других членов гражданского общества, ведущих экспертов и исследователей, а также представителей бизнес-сообщества, – но не для того, чтобы заявить что каждая из наших демократий совершенна или располагает всеми ответами, а для того, чтобы сомкнуть ряды и подтвердить нашу общую приверженность задаче улучшения наших демократий; обмениваться идеями и учиться друг у друга; взять на себя конкретные обязательства по укреплению наших собственных демократий и противодействию авторитаризму, борьбе с коррупцией, продвижению и защите прав человека во всем мире. Действовать. Действовать.

Этот саммит ознаменует для всех наших стран начало года действий по выполнению взятых на себя обязательств, и о достигнутом прогрессе мы отчитаемся в следующем году.

Тем временем Соединенные Штаты будут подавать пример, инвестируя в нашу собственную демократию – инвестируя в нашу демократию и одновременно поддерживая наших партнеров во всем мире.

С первых дней деятельности моей администрации мы наметили… широкую повестку дня, чтобы доказать, что американской демократии по-прежнему по плечу большие дела и решение самых важных задач.

Вот почему мы немедленно приняли законодательный акт, названный “Американским планом спасения”, чтобы как можно быстрее сделать прививки людям в нашей стране и во всем мире, взять эту пандемию под контроль, стимулировать всестороннее устойчивое восстановление экономики, которое также будет способствовать глобальному развитию.

В прошлом месяце я с гордостью подписал принятый при поддержке двух партий закон, явившийся подлинным актом консенсуса между демократами и республиканцами, – Закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места.

Этот закон станет вкладом нашего поколения в то, в чем более всего нуждаются люди в XXI веке: в чистую воду, безопасные дороги, высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет и многое другое – и все это укрепляет нашу демократию, создавая хорошо оплачиваемые и защищенные профсоюзами рабочие места, которые откроют перед трудящимися широкие возможности и дадут им преимущества в доступе к инструментам и ресурсам, необходимым для процветания.

Скоро, я надеюсь, мною будет подписан закон, который мы называем планом “Отстроить лучше, чем было”. Он представляет собой беспрецедентную инвестицию в наш народ и работников, а также даст американским семьям передышку – чтобы они могли работать над преодолением трудностей и воспользоваться новыми возможностями.

В нашей внутриполитической повестке дня делается упор на удовлетворение нужд американского народа и укрепление демократических институтов в нашей стране.

В первый же день пребывания в должности я подписал указ, нацеленный на продвижение расовой справедливости и равноправия. Кроме того, моя администрация недавно опубликовала первую в истории Национальную стратегию США по гендерному равенству и равноправию.

Мы содействуем расширению полномочий работников. Ведь создание ими профсоюзов с целью выражения собственного мнения на рабочем месте, в своей общине, в своей стране — это не просто проявление экономической солидарности, а признак работающей демократии.

Мы облегчаем порядок регистрации американских избирателей. В частности, мы удвоили количество адвокатов при Министерстве юстиции, занимающихся защитой и реализацией законов о гарантиях избирательных прав.

Моя администрация также будет продолжать бороться за принятие двух важнейших законопроектов, которые укрепят основу американской демократии: священное право каждого на выражение собственного мнения путем участия в свободных, честных и безопасных выборах.

Необходимо принять законы, известные как Закон о свободе голосования и Закон Джона Льюиса о продвижении избирательных прав, с целью предотвращения дискриминации, определения базовых уровней доступности выборов, защиты волеизъявления избирателей, и не только.

Мы должны упрощать, а не усложнять процесс голосования. Это будет оставаться приоритетом деятельности моей администрации до тех пор, пока мы этого не добьемся.

Бездействие — не вариант.

По мере того, как мы продолжаем работать над созданием так называемого “более совершенного Союза” в США, мы удваиваем наши усилия по взаимодействию с демократиями во всем мире и оказанию поддержки им.

В начале этой недели я опубликовал первую Стратегию правительства США по борьбе с коррупцией, которая выводит нашу борьбу с транснациональной коррупцией на новый уровень. Борьба с подобными преступлениями требует огромных государственных ресурсов, и такие преступления мешают правительствам предоставлять гражданам услуги и подрывают доверие, которое население должно испытывать к правительству.

В рамках стратегии, помимо прочего, мы будем сотрудничать с нашими партнерами по всему миру — с вами — над повышением прозрачности, привлечением к ответственности коррумпированных лиц, снижением их способности использовать США и международные финансовые системы для сокрытия своих активов и отмывания денег.

Сегодня я рад объявить о президентской инициативе за демократическое обновление, в рамках которой наши дипломатические усилия и программы по оказанию помощи другим странам будут сосредоточены на укреплении устойчивости демократии и правах человека по всему миру.

Работая с Конгрессом, мы собираемся в течение следующего года выделить до 224 млн долларов [424 млн долларов] на обеспечение прозрачности и подотчетности государственного управления, в том числе путем оказания поддержки свободе прессы, борьбы с международной коррупцией, поддержки демократических реформаторов, продвижения технологий, которые содействуют демократии, и определения того, что такое честные выборы, и защиты их.

Приведу несколько примеров того, в чем будет заключаться работа в рамках этой инициативы: свободные, независимые СМИ являются краеугольным камнем демократии. Именно они информируют общественность и следят за подотчетностью работы правительств. Во всем мире свобода прессы находится под угрозой.

Поэтому мы выделяем необходимый стартовый капитал на создание нового многостороннего механизма, Международного фонда по поддержке независимых СМИ, который во всем мире будет поддерживать независимые средства массовой информации.

Посредством Агентства международного развития США (USAID) мы создадим новый Фонд для защиты журналистов от судебных исков о клевете с тем, чтобы защитить журналистов, занимающихся проведением расследований, от исков, направленных на то, чтобы помешать их деятельности — той важнейшей работе, которой они занимаются во всем мире.

Мы запустим новые программы, которые консолидируют борьбу с коррупцией в гражданском обществе, СМИ, университетах, научных кругах и трудовых отношениях, а также обеспечат защиту информаторов и помогут партнерам положить конец отмыванию денег и “тихим гаваням”.

С тем, чтобы наши демократии становились сильнее благодаря голосам всех граждан, в президентскую инициативу также были включены программы по улучшению положения женщин и девочек, повышению уровня гражданской активности, оптимизации политического лидерства, расширению прав и возможностей представителей ЛГБТИК+ и активизации их участия в работе демократических институтов, продвижению реформ трудового законодательства и расширению полномочий профсоюзов.

Также с нашими партнерами будут предприняты новые усилия по борьбе с домогательствами и насилием в интернете и по недопущению злоупотребления странами мира технологиями — в том числе технологиями слежки — для ущемления права граждан на самовыражение.

Мы запустим две комплексные инициативы быстрого реагирования, которые будут содействовать достижению ключевых целей этого саммита: Фонд за демократическое обновление и Партнерство за демократию. Таким образом Государственный департамент и USAID смогут резко увеличить объем средств, идущих на поддержание наших партнеров, работающих на передовых рубежах демократии во всем мире.

Уважаемые лидеры, представители гражданского общества, активисты, правозащитники, граждане, я считаю, что в нашей истории наступил переломный момент. Выбор, который мы сделаем сегодня, определит, в каком направлении на протяжении последующих десятилетий будет развиваться наш мир.

Допустим ли мы продолжение беспрепятственного сворачивания прав и демократии? Или, возможно, у нас будет совместное видение — видение с большой буквы — и мужество вновь возглавить прогресс человечества и содействовать расширению его свободы?

Я верю в то, что мы можем это сделать, и мы этого добьемся, если мы будем верить в себя, в наши демократии, друг в друга.

Именно в этом заключается суть саммита.

С нетерпением жду плодотворной сессии и дискуссий, которые состоятся в течение двух следующих дней. Также с нетерпением жду того, что мы выстроим новые связи для поддержания будущих усилий.

Итак, приступим к работе. Благодарю вас за внимание.