Lockheed Martin (Stati Uniti) si è aggiudicata il contratto per l’acquisto di caccia da parte dell’aeronautica militare finlandese. Alla gara hanno partecipato cinque società: Boeing (F/A-18EF Super Hornet), Lockheed Martin (F.35 Lightning II), Dassault (Rafale), Eurofighter (Typhoon) e Saab (Gripen E/F).

La competizione fra Stati Uniti e Francia ha raggiunto l’apice con l’annullamento a favore del Regno Unito dei contratti australiani per l’acquisto di sottomarini (accordo AUKUS). La Francia non è stata in alcun modo risarcita, né con il contratto svizzero, né con quello finlandese. È però riuscita a vincere la mega-gara degli Emirati, ben più importante.