Facebook (Meta) travaille depuis sa création avec les services de renseignement états-uniens qui archivent la totalité de ses données privées.

WeChat et QQ (Tencent) sont transparents pour les services de renseignement chinois, mais il ne semble pas qu’ils archivent toutes leurs données.

Moscou était très en retard sur les États-Unis (Five eyes) et la Chine en matière de surveillance de masse. Mais VKontakte est désormais transparent pour les services de renseignement russes via le groupe gazier public, Gazprom, qui en devient actionnaire.

Il n’est donc plus possible d’échanger sur Internet sans être espionné. Le seul choix des internautes est celui de la puissance à qui ils font le plus confiance.