Il 13 dicembre 2021 il segretario delle Nazioni Unite, António Guterres, ha appoggiato la proposta di risoluzione sul riscaldamento climatico, presentata dalla presidenza a rotazione del Consiglio di Sicurezza, il Niger. Con grande sorpresa generale, la Russia ha però opposto il veto al testo, atteso da tempo.

La Russia non contesta che il clima evolva e che i cambiamenti attuali possano influire sui conflitti, ma contesta il fatto che la risoluzione consentirebbe al Consiglio d’intervenire in conflitti locali in nome del cambiamento climatico del pianeta, sminuendo così la sovranità degli Stati.

L’India ha ricordato l’importanza del proprio impegno per la difesa dell’ambiente per meglio denunciare la posizione occidentale e sostenere la Russia.

La proposta di risoluzione è stata redatta dall’Irlanda, che ha aggiornato la proposta presentata dalla Germania lo scorso anno, mai sottoposta a votazione. Nei mesi scorsi gli Stati Uniti erano riusciti a ottenere il sostegno di 113 dei 193 membri delle Nazioni Unite.