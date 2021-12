Het contract voor de gevechtsvliegtuigen van de Finse luchtmacht is binnengehaald door Lockheed Martin (VS). Vijf bedrijven dongen mee: Boeing (F/A-18EF Super Hornet), Lockheed Martin (F-35 Lightning II), Dassault (Rafale), Eurofighter (Typhoon), en Saab (Gripen E/F).

De concurrentie tussen de Verenigde Staten en Frankrijk bereikte een hoogtepunt met de opzegging van de Australische onderzeebootcontracten ten gunste van het Verenigd Koninkrijk (AUKUS-overeenkomst). Frankrijk is er niet in geslaagd iets ter compensatie te verkrijgen, noch met het Zwitserse noch met het Finse contract. Maar het is er wel in geslaagd de veel grotere megamarkt van de Emiraten te veroveren.