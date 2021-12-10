Благодарю всех за участие в этом Саммите за демократию и за подтверждение нашей приверженности общим ценностям, которые являются основой нашей силы, как национальной, так и международной.

В преддверии этого саммита и в течение двух последних дней мы слушали выступления правительственных лидеров – а также демократических реформаторов – из всех регионов мира, в которых они говорили о проблемах, стоящих перед демократией, и о возможностях ее обновления.

Мы содействовали общению и установлению связей между мэрами со всего мира – от Мейсы в штате Аризона до Мангейма в Германии – и другими лидерами, находящимися на передовой линии и демонстрирующими силу демократии посредством местного управления.

Мы акцентировали внимание на важности защиты свободы СМИ и на том, что повышение статуса женщин и девочек является важным вкладом в успех наших демократий.

Мы сосредоточили внимание и на необходимости расширения прав и возможностей правозащитников и на том, чтобы технологии, которые открывают такие широкие возможности в нашей жизни, использовались для продвижения демократии и работали на благо людей, а не против них.

Мы прислушались к тому, что беспокоит молодых людей, ведь они более, чем кто-либо другой, заинтересованы в будущем. Для них важно, чтобы в наших демократических странах их голоса были услышаны.

И хотя каждая из наших стран сталкивается с уникальными вызовами и находится в различных обстоятельствах, у угроз, с которыми мы сталкиваемся, и у решений, которые мы ищем, имеются общие предпосылки.

Эту борьбу никто не ведет в одиночку.

Обязательства, которые мы взяли на себя перед нашими собственными народами и друг перед другом, не только укрепят наши демократии – путем противостояния автократии, борьбы с коррупцией и поддержки прав человека для всех, – но и помогут подготовить благодатную почву для демократии, чтобы они расцвела во всем мире.

Меня воодушевляют энергия и энтузиазм, которые мы видим и которые направлены на сплочение людей во всем мире в поддержку наших общих демократических ценностей.

Приведу один пример: накануне саммита президенты Панамы, Коста-Рики и Доминиканской Республики сформировали “Альянс за укрепление демократических институтов”, призванный развивать сотрудничество в вопросах обеспечения транспарентности, соблюдения прав человека, экономического развития и укрепления демократии во всем регионе.

Это – особенная вдохновляющая приверженность и партнерство, свидетелями которых, как я надеюсь, в еще больших масштабах, мы станем в предстоящий год действий.

Надеюсь, каждая из стран-участниц оценит результаты наших усилий, чтобы мы могли доложить о сделанном нами прогрессе в следующем году, на втором Саммите за демократию, на котором я надеюсь лично встретиться со всеми вами.

Что касается США, как я вчера отмечал, мы привержены укреплению нашей демократии у себя дома и сотрудничеству с партнерами по всему миру, чтобы доказать: демократии могут помочь людям в решении наиболее важных вопросов.

Здесь, в нашей стране, это означает работать над полным выполнением обещания Америки, включая принятие Закона о свободе голосования и Закона Джона Льюиса о поддержке избирательных прав.

Потому что все то, что является верным для всего мира, верно и для Соединенных Штатов Америки.

Священное право свободно голосовать и право на то, чтобы ваш голос был учтен, – это отправной пункт для демократий, всех демократий.

С этим правом – нет ничего невозможного.

Без него – невозможно практически ничего.

Мы должны объединиться и сделать это – и мы это сделаем.

США также будут продолжать прилагать усилия, чтобы положить конец пандемии. Мы будем сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения, COVAX и другими партнерами над спасением жизней, предоставлением вакцин от COVID-19 всему миру и повышением уровня санитарно-эпидемиологической безопасности для всех.

В рамках таких демократических партнерств, как Большая семерка и Quad, мы наращиваем наш совместный потенциал в сфере производства и доставки вакцин, чтобы все люди, где бы они ни находились, могли пройти вакцинацию.

В ответ на моральную ясность, которую демонстрируют молодые люди во всем мире, мы серьезно подходим к климатическому кризису и осознаем его неотложность.

Мы утверждаем, что в основе нашей международной системы должны лежать демократические ценности, которые на протяжении десятилетий являлись основополагающими элементами глобального роста и благополучия.

Мы также привержены делу сотрудничества со всеми, кто разделяет эти ценности, с целью разработки правил, согласно которым мы будем добиваться прогресса в XXI веке по таким вопросам, как кибербезопасность и передовые технологии, так, как мы это делали в прошлом.

Последнее, что я хочу сказать в момент, когда наш Саммит за демократию подходит к концу: мы знаем, что нам предстоит тяжелая работа, но мы также понимаем, что мы способны с ней справиться.

Ведь, как я говорил ранее, и как мы увидели на этой встрече, нас окружает демократический мир.

Автократии не могут затушить искру свободы, которая горит в сердце каждого человека во всем мире, во всех регионах мира. Свобода не знает границ, ее язык понятен каждому.

Эта искра горит в сердцах борцов с коррупцией, правозащитников, журналистов и мирных протестующих, находящихся на переднем крае этой борьбы во всем мире.

Она горит на заседаниях городского совета, на выборах в профсоюзах, в ходе повседневных мероприятий, которые проходят по всему миру, когда люди собираются вместе для решения проблем и преодоления разногласий. Она горит, когда гражданское общество позволяет отдельным гражданам непосредственно выражать свое мнение по поводу влияющих на их жизнь и лично на них вопросов.

Именно поэтому защита демократии требует усилий всех членов общества.

Демократия нуждается во всех нас.

Как лидеры правительств мы обязаны прислушиваться к мнению граждан, укреплять механизмы защиты демократии и проводить реформы, которые сделают прозрачные, подотчетные правительства более стойкими перед лицом автократии или тех, для кого власть важнее интересов общества.

Мы должны работать с частным сектором в рамках борьбе с коррупцией и с тем, чтобы создать более равноправные экономики, которые будут выгодными для большего количества людей.

Мы должны создать условия для того, чтобы граждане могли требовать от нас подотчетности в соответствии с самыми высокими идеалами и следить за воплощением наших слов в дела.

Наша первая встреча подходит к концу, и я предлагаю подтвердить нашу веру в то, что будущее принадлежит тем, кто поддерживает человеческое достоинство, а не тем, кто им пренебрегает.

Будущее принадлежит тем, кто освобождает потенциал своего народа, а не тем, кто его сдерживает.

Будущее принадлежит тем, кто дает своему народу свободно дышать, а не тем, кто стремится задушить свой народ железной рукой.

Великий ирландский поэт Шеймас Хини когда-то написал такие слова:

“…лишь в жизни раз поднимется

Желанная приливная волна

Справедливости,

А надежда и история будут гармоничны”.

Приливная волна не образуется просто так, случайным образом. Волна формируется потому, что народ решил использовать всю непреодолимую силу своих мечтаний и решимости.

Надежда и история будут гармоничны благодаря демократии.

Сегодня надежда и история — в наших руках.

Давайте действовать еще более целеустремленно. Вместе мы преодолеем этот вызов.

Благодарю вас.