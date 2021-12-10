Отмечаем выраженную Президентом США Дж.Байденом в ходе состоявшегося 7 декабря с.г. разговора с Президентом В.В.Путиным готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности Российской Федерации. Такой диалог остро необходим сегодня, когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте. Вместе с тем в последние дни множатся различные вольные интерпретации нашей позиции. В этой связи считаем необходимым еще раз разъяснить следующее.

Нагнетание конфронтации в отношении нашей страны абсолютно неприемлемо. В качестве предлога используется ситуация на Украине, в отношении которой Запад взял курс на поощрение русофобии, выгораживание действий киевского режима по срыву Минских договоренностей и подготовке к силовому сценарию на Донбассе.

Вместо того, чтобы одернуть своих украинских протеже, страны НАТО подталкивают Киев к агрессивным шагам. Иначе нельзя интерпретировать участившиеся внеплановые учения США и их союзников в Черном море. Самолеты стран-членов НАТО, в том числе стратегические бомбардировщики, регулярно совершают провокационные облеты и опасные маневры у рубежей России. Продолжается военное освоение территории Украины, накачка страны оружием.

Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе.

При этом утверждается, что вопрос о гипотетическом членстве Украины в НАТО касается исключительно Киева и альянса, и никто не должен в этот процесс вмешиваться. Напомним, однако, что помимо Вашингтонского договора у стран НАТО есть и обязательства в отношении неделимости безопасности в Евроатлантике, на всем пространстве ОБСЕ. Этот принцип был впервые продекларирован в хельсинкском Заключительном акте, а затем переподтвержден и усилен в Парижской хартии для новой Европы 1990 г., в которой отмечено: «Безопасность каждого неразрывно связана с безопасностью всех остальных». А в 1999 г. на саммите ОБСЕ в Стамбуле была принята Хартия европейской безопасности, в которой подчеркнуто, что государства-участники «не будут укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств».

Все эти документы были подписаны высшими руководителями государств-участников ОБСЕ, включая все страны НАТО. Однако в нарушение принципа неделимости безопасности – как и в нарушение обещаний, дававшихся советскому руководству – все эти годы НАТО последовательно продвигалась на восток, игнорируя высказывавшиеся Москвой озабоченности, причем каждый раз натовское пополнение добавляло этому блоку оголтелой антироссийской заряженности.

Мы давно привлекаем внимание к недопустимости подобного развития событий. За последние десятилетия не раз предлагали договориться о придании принципу равной и неделимой безопасности на евроатлантическом пространстве юридически обязывающего характера, поскольку упомянутые выше политические обязательства Запад явно выполнять не настроен. Однако нам неизменно отвечали отказом.

В этой связи, как подчеркивает Президент В.В.Путин, настаиваем на выработке – в конкретный промежуток времени и на основе принципа равной и неделимой безопасности – серьезных долгосрочных правовых гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия на западных рубежах России.

В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других».

Настаиваем на юридическом закреплении договоренности о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу Российской Федерации, на территории соседних с ней стран, как входящих, так и не входящих в Североатлантический альянс.

Также настаиваем на получении конкретной реакции НАТО на выдвинутые ранее наши предложения по снижению напряженности в Европе, включая, в частности:

– отвод районов оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия-НАТО;

– согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов для предотвращения опасной военной деятельности, в первую очередь – в балтийском и черноморском регионах;

– возобновление регулярного диалога между оборонными ведомствами по линии Россия-США и Россия-НАТО.

Призываем Вашингтон присоединиться к одностороннему российскому мораторию на развертывание наземных РСМД в Европе, согласовать и ввести необходимые меры по верификации выполнения обоюдных обязательств.

По указанным направлениям Россия в ближайшее время представит проекты международно-правовых документов для начала переговоров в соответствующих форматах.

В частности, внесем комплексное предложение о правовых гарантиях безопасности в рамках подготовки к очередному раунду российско-американского диалога о стратегической стабильности. Выступим за предметное обсуждение военных аспектов обеспечения безопасности по линии министерств обороны с участием также внешнеполитических ведомств России и стран НАТО.

Считаем необходимым, чтобы и ОБСЕ, где представлены все страны евроатлантического региона, не оставалась в стороне от дискуссий по решению проблем евробезопасности.

Настоятельно призываем внимательно рассмотреть российские предложения и приступить к серьезным переговорам по достижению договоренностей, обеспечивающих справедливый и устойчивый баланс интересов на нашем общем пространстве.