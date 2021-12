A Nicarágua acaba de encerrar as suas relações diplomáticas com a República da China (Taiwan) em favor de relações diplomáticas com a República Popular da China. Esta mudança poderá relançar o projecto de canal transoceânico.

Em 2014, um super-bilionário chinês, Wang Jing, planeava (planejava-br) um projecto para dobrar o Canal do Panamá através da Nicarágua. Os Estados Unidos montaram imediatamente um movimento de protesto denunciando o impacto ecológico de um tal projecto (mesmo que na soma, ele reduzisse consideravelmente o impacto dos transportes internacionais). No fim, a crise financeira de 2018 parou o projecto.

Os Estados Unidos criaram artificialmente o Panamá em 1903, durante a Guerra Civil Colombiana. Eles congeminaram um pretenso movimento independentista, que financiaram e organizaram a fim de concretizar e de controlar o Canal do Panamá. Este Estado ficou sendo sempre uma instituição fantoche ao seu serviço até que o General Omar Torrijos conseguiu recuperar a soberania do seu país sobre o canal. Após o seu assassinato pelos Estados Unidos, o General Manuel Noriega assumiu a sucessão. Ele foi derrubado pelos Estados Unidos que atacaram o seu minúsculo país, matando pelo menos 3.500 pessoas.

A Costa Rica (2007), o Panamá (2017), El Salvador (2018), a Nicarágua (2021) e agora as Honduras (2022) romperam as relações com Taiwan. Desde logo, a China poderá relançar o projecto de canal no contexto das suas Rotas da Seda.