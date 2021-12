O governo neo-zelandês de Trabalhistas-Verdes, de Jacinda Ardern (foto), decidiu proibir a produção e o uso de tabaco a longo prazo. Desde já, ele fica proibido aos menores de 18 anos; idade que será anualmente aumentada até à interdição completa.

Extremamente popular, Jacinda Ardern foi uma das primeiras mulheres Primeira-Ministro (após Benhazir Bhutto) a ter dado à luz durante o seu mandato.

A interdição do tabaco afecta principalmente a população autóctone Maori, que consome muito mais do que a dos descendentes de imigrantes britânicos.

As interdições de certas substâncias, que floresceram durante os anos 1930-1940 com a proibição do álcool nos Estados Unidos e do tabaco na Alemanha, depois, nos anos de 1960, com a proibição dos alucinogénios no mundo, falharam todas e suscitaram a criação de vastas máfias.