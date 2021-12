Allorché gli Stati Uniti sono riusciti a convincere tutti gli alleati della NATO a sostenere militarmente l’Ucraina nell’eventualità di un conflitto con la Russa, quest’ultima ha convinto la Cina a sostenerla in caso di conflitto con Ucraina e NATO.

Questo è stato il contenuto del vertice virtuale dei presidenti Vladimir Putin e Xi Jinping.

Gli strateghi di Washington si sono sbagliati: l’esito dell’escalation della tensione non ha indotto la Russia a cedere, ma ha spinto Mosca e Beijing a suggellare un’alleanza militare.

Russia e Cina hanno chiesto agli USA l’impegno scritto a non estendere ulteriormente a est la NATO, a non collocare armi in Ucraina e Georgia, nonché a esortare Kiev a mettere in atto gli Accordi di Minsk.