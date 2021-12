Segundo a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, as três principais realizações da Administração Biden em política externa em 2021 são:

– 1. « Reconquista do nosso papel de liderança nas instituições internacionais e a reunião dos dirigentes mundiais para fazer reais progressos quanto aos maiores desafios de nosso tempo », tais como « servir de arsenal vacinal mundial, estimular a recuperação económica mundial e restaurar a liderança americana quanto ao clima ».

– 2. « Restabelecer as nossas alianças, inclusive com a Europa », nomeadamente resolvendo os diferendos comerciais.

– 3. « No Indo-Pacífico, ter desenvolvido novas plataformas como o AUKUS (Austrália/Reino Unido/EUA) e ter elevado o QUAD (Austrália/Índia/Japão/EUA) ».