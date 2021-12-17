Российская Федерация и государства-члены Организации Североатлантического договора (НАТО), далее именуемые Участниками,

подтверждая стремление к улучшению отношений и углублению взаимопонимания;

признавая, что для эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы безопасности во взаимозависимом мире необходимо объединение усилий всех Участников;

будучи убежденными в необходимости предотвращения опасной военной деятельности и, таким образом, уменьшения возможности возникновения инцидентов между их вооруженными силами;

отмечая, что интересы безопасности каждого Участника требуют повышения эффективности многостороннего сотрудничества, укрепления стабильности, предсказуемости и транспарентности в военно-политической области;

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, хельсинкского Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора 1997 года, Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности 1994 года, Хартии Европейской безопасности 1999 года и Римской декларации «Отношения Россия-НАТО: Новое качество» глав государств и правительств Российской Федерации и государств-членов НАТО 2002 года;

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Участники в отношениях между собой руководствуются принципами сотрудничества, равной и неделимой безопасности. Они не укрепляют свою безопасность индивидуально, в рамках международной организации, военного союза или коалиции за счет безопасности других.

Участники в отношениях между собой обязуются мирно решать все международные споры, а также воздерживаться от любого применения силы или угрозы ее применения каким-либо образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций.

Участники обязуются не создавать условий или ситуаций, которые могли бы представлять или быть расценены в качестве угрозы для национальной безопасности других Участников.

Участники будут проявлять сдержанность в военном планировании и при проведении учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, придерживаясь обязательств по международному праву, в том числе содержащихся в межправительственных соглашениях по предотвращению инцидентов на море за пределами территориальных вод и в воздушном пространстве над ним, а также в межправительственных соглашениях о предотвращении опасной военной деятельности.

Статья 2

Для разрешения вопросов и урегулирования проблемных ситуаций Участники применяют механизмы срочных консультаций на дву- и многосторонней основе, включая Совет Россия-НАТО.

Участники на регулярной добровольной основе обмениваются оценками современных угроз и вызовов безопасности, обеспечивают взаимное информирование о военных учениях и маневрах, основных положениях военной доктрины. В целях обеспечения транспарентности и предсказуемости военной деятельности задействуются все имеющиеся механизмы и инструменты мер доверия.

Для поддержания экстренных контактов между Участниками организуются «горячие» телефонные линии.

Статья 3

Участники подтверждают, что не рассматривают друг друга в качестве противников.

Участники поддерживают диалог и осуществляют взаимодействие по совершенствованию механизмов предотвращения инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним (в первую очередь, на Балтике и в Черноморском регионе).

Статья 4

Российская Федерация и все Участники, являвшиеся по состоянию на 27 мая 1997 года государствами-членами Организации Североатлантического договора, соответственно, не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года. В исключительных случаях, при возникновении ситуаций, связанных с необходимостью нейтрализации угрозы безопасности одного или нескольких Участников, такие размещения могут осуществляться с согласия всех Участников.

Статья 5

Участники исключают развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других Участников.

Статья 6

Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

Статья 7

Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

В целях исключения возникновения инцидентов Российская Федерация и Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, не проводят военных учений и других мероприятий военной деятельности свыше бригадного уровня в полосе согласованной ширины и конфигурации с каждой стороны от линии границы Российской Федерации и государств, состоящих с ней в военном союзе, а также Участников, являющихся государствами-членами Организации Североатлантического договора.

Статья 8

Настоящее Соглашение не затрагивает и не будет толковаться как затрагивающее преимущественную ответственность Совета Безопасности ООН за поддержание международного мира и безопасности, а также права и обязательства Участников, вытекающие из Устава ООН.

Статья 9

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты передачи на хранение депозитарию уведомлений о согласии на обязательность от более чем половины подписавших его государств. В отношении государства, передавшего такое уведомление позднее, настоящее Соглашение вступает в силу с даты его передачи.

Любой Участник настоящего Соглашения может выйти из него, направив депозитарию соответствующее уведомление. Действие настоящего Договора прекращается для такого Участника через [30] дней после получения депозитарием указанного уведомления.

Настоящее Соглашение составлено на русском, английском и французском языках, тексты которых имеют одинаковую силу, хранится в архиве депозитария, которым является правительство …

Совершено в [городе …] [ХХ] дня [ХХХ] месяца [20ХХ] года.