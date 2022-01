Am 14. Dezember 2021 verabschiedete das Parlament von Belarus ein Gesetz, das den Völkermord der Belarussen durch die Nazis anerkennt.

Die Nazis führten in Friedenszeiten 140 Strafaktionen durch. Sie zerstörten mehr als 200 Städte und 9000 Dörfer. Sie errichteten 250 Konzentrationslager für gefangene sowjetische Soldaten, und 350 für Zivilisten. Im größten Lager starben 206.500 Menschen. Insgesamt wurde ein Drittel der damaligen Bevölkerung von den Nazis getötet (2,5 bis 3 Millionen Menschen).

Die Opfer waren sowohl Weißrussen, sowie Juden, Russen, Tataren oder Ukrainer. Der Plan der Nazis war es, diesen "Lebensraum" zu germanisieren, indem sie Arier implantierten und die lokale Bevölkerung als "wilde Indianer" betrachteten.

Einige israelische Persönlichkeiten protestierten gegen diese Anerkennung mit der Begründung, dass die belarussischen Opfer nur Widerstandskämpfer gewesen wären und dass nur die Juden vernichtet wurden. Sie kennen die Geschichte nicht und beurteilen diese Ereignisse nach dem, was in Westeuropa erlebt wurde. In Belarus ging es nicht darum, die Bevölkerung zu schonen, mit Ausnahme der Juden, die ermordet werden sollten, sondern darum, alle jene zu töten, die störten. In Mein Kampf kündigt Adolf Hitler nicht an, dass er die Juden des Westens töten wird, sondern ganz klar, dass er einen großen Teil der ostslawischen Bevölkerung ausrotten wird, die in dem Gebiet leben, das er für den "Lebensraum" der Arier hält.

Dieses Gesetz ist die erste Reaktion auf die Entschließungen des Europäischen Parlaments und die baltischen und ukrainischen Gesetze, die Nazi- und Sowjetverbrechen vermischen.