Na de afkondiging van de staat van beleg in het gehele land en de afsluiting van de telefoonverbindingen in sommige regio’s op 5 januari hebben de veiligheidsdiensten het aantal buitenlandse jihadisten en Kazachse islamisten geschat op 20.000 . Ongeveer 100 werden naar verluidt gedood in gevechten met het leger en de politie. 7 soldaten werden gedood. 4.400 mensen zijn gearresteerd. Sommigen van hen kunnen naar Moskou gestuurd worden voor ondervraging. 748 soldaten en 18 politieagenten raakten ernstig gewond. 70 wegversperringen zijn opgezet op de belangrijkste wegen.

President Kassym-Jomart Takajev zal op 11 januari 2022 een reeks hervormingen aan het Kazachse parlement voorleggen