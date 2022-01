Эта статья является продолжением статьи:

Россия намерена заставить США соблюдать Устав ООН от 4 января 2022 г.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным 30 декабря 2021 года ответил на предложение России о заключении Договора о гарантиях безопасности на основе строгого соблюдения Устава ООН и данных обещаний [1]. Неудивительно, что американский президент не ответил на вопрос по существу, он всего лишь упомянул о возможном прекращении операций США на Украине.

В то же время Совет национальной безопасности США инициировал ряд действий против России. Речь идет не о свержении правительств или развязывании новых войн, а о том, чтобы ввергнуть Москву в конфликты за пределами своих границ и тем самым истощить её. Российская Федерация имеет огромную территорию и она не в состоянии эксплуатировать её при населении всего в 150 миллионов человек.

В мае 2019 года Rand Corporation, «фабрика мысли» военно-промышленного комплекса США, назвала шесть вариантов действий в этом направлении [2]:

– 1. Вооружение Украины;

– 2. Усиление поддержки джихадистов в Сирии;

– 3. Смена режима в Белоруссии;

– 4. Поддержание напряженности на Южном Кавказе;

– 5. Снижение влияния России в Центральной Азии;

– 6. Соперничество с российским присутствием в Приднестровье.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд посетила Москву в период с 11 по 13 октября 2021 года для встречи с представителями российского Правительства. Последнее в порядке исключения сняло запрет на её приезд в Россию по этому случаю [3]. Ведь г-жа Нуланд не просто государственный служащий. Она является представителем глубинного государства США и входила в состав всех администраций, как республиканских, так и демократических, за исключением джексоновской администрации президента Дональда Трампа. Именно она в 2001 году призвала союзников к войне в Афганистане, несмотря на противодействие президента Франции Жака Ширака и канцлера Германии Герхарда Шредера. Именно она спасла Израиль от позорного поражения в войне с Ливаном в 2006 году, организовав одностороннее прекращение огня. И именно она организовала цветную революцию на Майдане в 2014 году, чтобы свергнуть президента Украины Виктора Януковича и привести к власти нацистов. Тогда все убедились в том, с каким презрением она относилась к европейцам, вызвав беспокойство Брюсселя и санкции в отношении Москвы.

Г-жа Нуланд принадлежит к прославленной неоконсервативной семье. Её муж, не кто иной, как Роберт Каган, один из основателей Проекта за новый американский век (Project for a New American Century PNAC), собирал средства для прихода Джорджа Буша-младшего в Белый дом и пожелал «нового Перл-Харбора», к которому привели теракты 11 сентября. Его шурин, Фредерик Каган, является одним из столпов Американского института предпринимательства. Он был вдохновителем американской политики по оккупации Афганистана и Ирака. Его невестка, Кимберли Каган, является президентом Института изучения войны (Institute for the Study of War). Она играла ведущую роль во всех войнах на «Большом Ближнем Востоке», включая политику резкого усиления напряжённости в Ираке.

Своё отношение к России Виктория Нуланд выразила в провокационной статье в журнале Foreign Affairs в июле 2020 года «Пришпилить Путина» [4]. Эта неоконсерваторша тогда работала на бывшего госсекретаря-демократа Мадлен Олбрайт и описала, как следующий президент должен вести себя с Москвой. Представив Россию в руинах и осажденного Путина, она предложила провести переговоры по новому договору СНВ, бороться с российским использованием Интернета, поддержать членство Украины в ЕС (а затем в НАТО) и вооруженную оппозицию в Сирии. Она призывала использовать американские инвестиции в Россию для модернизации этой бедной страны в обмен на ее политическое присоединение к «западным демократиям». Кремль, который не признает её выводов, тем не менее, принял её, как принял проведение саммита Байден-Путин в Женеве после того, как президент США оскорбил своего российского коллегу по телевидению.

Об этой встрече, в силу её закрытости, ничего не известно. Но весьма вероятно, что г-жа Нуланд угрожала России, как она делала это постоянно на протяжении последних двадцати лет. Во всяком случае, министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что она не готова поддержать выполнение Минского соглашения по урегулированию украинского кризиса.

После Москвы Виктория Нуланд сразу же отправилась в Бейрут на встречу с новым правительством Наджиба Микати, а затем в Лондон, после чего принялась бить тревогу. Она заявила, что Москва концентрирует свои войска на границе с Украиной и готовится к вторжению в эту страну.

Три недели спустя директор ЦРУ Уильям Бернс поспешил в Москву, чтобы исправить то, что наломала Виктория Нуланд. Он старался быть сговорчивым и был принят самим президентом Путиным.

После этого Вашингтон перестал метаться из стороны в сторону. После (1) вооружения Украины, (2) поддержки джихадистов в Сирии, (3) попытки смены режима в Белоруссии [5], (4) использования напряженности на Южном Кавказе с нападением Азербайджана на Армению [6], Вашингтон (5) пытается уменьшить влияние Москвы в Казахстане и вскоре (6) должен составить конкуренцию России в Приднестровье. Короче говоря, он следует плану, разработанному «фабрикой мысли» Rand Corporation.

Казахстан

В культуре Центральной Азии правитель является своего рода Хубилай-ханом, а его семья - привилегированной. Казахстан как государство существует всего несколько лет. Этим он обязан своему президенту Нурсултану Назербаеву, который смог объединить разные кланы. Его преемник, президент Касым-Жомарт Токаев, демократизировал страну, но отношения в ней все ещё находятся под влиянием тюрко-монгольской культуры.

2 января 2022 года протесты против повышения цен на газ на 13% переросли в беспорядки. Скоординированные группы нападали на общественные здания и часто на местные предприятия. Снайперы стреляли с крыш домов как по протестующим, так и по полиции. Нападениям подверглись военные склады. Награбленное распределялось между группами нападавших. Этот мятеж охватил всю страну. Нападению подверглась и тюрьма в Талдыкоргане, где содержатся заключенные-исламисты.

Операцией руководят джихадисты, воевавшие в Сирии, и бывшие афганские пособники ЦРУ. Возглавляемые ими группы состоят из казахстанских исламистов.

Президент Касым-Жомарт Токаев признал законность демонстраций и пресек террористические атаки. Он объявил в стране чрезвычайное положение и арестовал председателя Совета безопасности Карима Масимова, бывшего банкира, который дважды был премьер-министром и главой администрации президента. В настоящее время он обвиняется в государственной измене. Затем Токаев назначил своего преемника и созвал Совет Безопасности.

По данным администрации, число повстанцев составляет около 20 000 человек, включая как иностранных джихадистов, так и участников беспорядков и казахских исламистов. У страны были теплые отношения с Израилем в течение многих лет, задолго до плана Кушнера по нормализации отношений. Хотя бывший президент Назербаев занимал антирелигиозную позицию в советское время, позже он принял мусульмансткую религию и совершил паломничество в Мекку. В стране были разрешены церкви при условии их регистрации. Также ежегодно организуется Межрелигиозный саммит, сравнимый с тем, который Ватикан проводит в Ассизи.

Казахстан отличает любую религию от политического ислама, который запрещен. Однако «Братья-мусульмане» и «Хизб ут-Тахрир» (Партия освобождения) благодаря поддержке британской МИ6 распространились по всей Центральной Азии. Именно для борьбы с этими сепаратисттами была создана Шанхайская организация сотрудничества.

Совет Безопасности передал Кремлю имеющуюся у него информацию о заговоре против страны. Он обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для борьбы с джихадистами. Президент Токаев немедленно отдал приказ силам безопасности стрелять без предупреждения и ликвидировать всех джихадистов, как только они их обнаружат [7].

ОДКБ немедленно отреагировала, направив 2500 солдат, включая армян, белорусов, русских и таджиков, под командованием генерала Андрея Сердюкова, Главнокомандующего десантными войсками Российской Федерации. Китайская Народная Республика объявила о своей готовности оказать помощь, если она потребуется.

Турция поддержала президента Токаева, заявив о своей непричастности к исламистскому заговору. Афганистан сделал то же самое, что менее удивительно, поскольку талибы – это деобандиты, а афганцы, участвовавшие в джихадистской атаке, - бывшие сотрудники ЦРУ, бежавшие из этой страны [8].

Вскоре стало известно, что Национальный фонд в поддержку демократии [9], бывшим администратором которого является Виктория Нуланд, с момента прихода Джо Байдена в Белый дом выделил миллионы долларов на «расширение демократии» в Казахстане.

В прошлом бывший министр энергетики, олигарх Мухтар Аблязов, вместе с зятем президента Назарбаева Рахатом Алиевым создал (непризнанную) оппозиционную партию "Демократический выбор Казахстана" (ДВК). Вместе они пытались свергнуть действующего президента с помощью Джорджа Сороса. Алиев умер в 2015 году в тюрьме в Австрии, а Аблязов отправился в изгнание в Великобританию, а затем во Францию. Его несколько раз арестовывали в Европейском Союзе за убийство в России, но так и не выдали. Он получил политическое убежище во Франции и уже более года живет в Париже. С первого дня бунта он призывал к свержению режима, то есть не только президента Касым-Жомарта Токаева, но и бывшего президента Нурсултана Назарбаева, ныне официально находящегося в отставке, но все еще очень влиятельного.

По некоторым неподтвержденным данным, Мухтар Аблязов связан с племянником президента Назарбаева, Саматом Абишем, бывшим заместителем директора секретных служб. По имеющимся данным, он был арестован 7 января за государственную измену. Известно, что он является приверженцем политического ислама, как и его отец, построивший гигантскую мечеть в Алматы.

Президент Нурсултан Назарбаев вернулся в столицу. Если здоровье позволит, он может взять дела в свои руки, в частности, с помощью своей дочери Дариги Назарбаевой.

Приднестровье

Согласно плану RAND, после Казахстана наступит очередь Приднестровья.

Соединенные Штаты вместе с Европейским Союзом организовали экономическую блокаду этого непризнанного государства, население которого отделилось от Молдовы на референдуме при распаде СССР. Сотрудники Миссии Европейского союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM), возглавляемой Стефано Саннино (бывшим представителем ОБСЕ в Сербии), контролируют работу молдавской и украинской таможен (которые не являются членами ЕС) по осуществлению блокады этой страны с 1 января 2022 года. Россия вынуждена была обустроить бывшую советскую космическую базу и создть воздушный мост, чтобы снабжать продовольствием 500000 жителей этого анклава.

Европейский Союз организует блокаду Приднестровья с помощью Украины и Молдовы, двух государств, не являющихся членами ЕС.

Граждане Европейского Союза забыли, что в 1992 году Соединенные Штаты тщетно пытались военным путем подавить Приднестровье (ныне Приднестровская Молдавская Республика), используя армию, набранную из румынских тюрем [10]. Мужество этого населения, верного советской модели, и особенно его женщин, сорвало проект ЦРУ.

Следует отметить, что хотя население Приднестровья говорит на русском языке, в трех селах до сих пор говорят по-французски. Их населяют потомки солдат наполеоновской гвардии, которые женились и поселились здесь во время русской кампании.

В заключение следует отметить, что, если официально ответом Вашингтона на предложение Москвы заключить догоговор о гараниях безопасности, будет согласие на прекращение его продвижения на восток, то неофициально он, как и прежде, всё равно будет только вредить.