Le président Joe Biden a secrètement validé fin décembre 2021 l’envoi pour 200 millions de dollars d’armes à l’Ukraine, révèle Politico.

Cet envoi intervient alors que le président Vladimir Poutine a publié, le 17 décembre 2021, une proposition de Traité garantissant la paix sur la base du respect de la Charte des Nations unies et de la parole donnée.

Le total des armes envoyées par les États-Unis en Ukraine par l’administration Biden s’élève donc à 500 millions de dollars, plus ces 200 millions de dollars en cours de livraison. À ce total, il convient d’ajouter des armes expédiées par la Turquie et des armes US, allemandes et finlandaises, expédiées par l’Estonie.