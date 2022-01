E-mails onthuld door de Jacksoniaanse afgevaardigden James Comer (Kentucky, minderheidsleider van het Executive Oversight Committee) en Jim Jordan (Ohio, minderheidsleider van het Judiciary Committee) getuigen dat officiële Amerikaanse wetenschappers opzettelijk hebben gelogen over de oorsprong van Covid-19.

Tijdens een geheime bijeenkomst op 1 februari 2020 hebben deskundigen - waaronder Robert Garry en Mike Farzan (de belangrijkste coronavirus-deskundige) - uitgelegd dat de configuratie van het virus niet overeenkomt met die van andere virus en dat het specifiek is ontworpen om mensen te besmetten. Dit, zeggen zij, is onmogelijk in zijn natuurlijke staat. Covid-19 werd in een laboratorium gemaakt.

Dr. Anthony Fauci, directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) en speciaal adviseur van de presidenten van de VS inzake Covid-19, die de vergadering voorzat, besloot deze informatie achter te houden. De dag na de bijeenkomst, op 3 februari 2020, sprak Dr. Fauci op verzoek van het Witte Huis voor de National Academies of Sciences, Engineering and Medicine. Daar verdedigde hij heftig en bewust de natuurlijke oorsprong van Covid-19.

Alle deelnemers aan de geheime vergadering van 1 februari 2020 hebben de geheimhouding van hun beraadslagingen gehandhaafd.

Dr. Fauci heeft overheidsgeld van zijn departement gebruikt om illegaal onderzoek in de VS te financieren in het laboratorium van niveau 2 in Wuhan, China.