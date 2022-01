O Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, visitou discretamente a Ucrânia no início de Janeiro.

Ele dirigiu-se à linha de frente do Donbass e reuniu-se com funcionários da Missão de Assistência da União Europeia para as fronteiras da Moldávia e da Ucrânia (European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine - EUBAM) para por em prática o bloqueio económico à Transnístria.

Oficialmente, a UE é uma potência pacífica. Na prática, prepara os teatros de guerra para a OTAN.