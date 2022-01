O Presidente Joe Biden validou secretamente, no fim de Dezembro de 2021, o envio de US$ 200 milhões de dólares em armas para a Ucrânia, revelou o Politico.

Este envio surge quando o Presidente Vladimir Putin publicou, em 17 de Dezembro de 2021, uma proposta de Tratado que garanta a Paz na base do respeito pela Carta das Nações Unidas e pela palavra dada.

O total de armas enviadas pelos Estados Unidos para a Ucrânia pela Administração Biden eleva-se, portanto, a US$ 500 milhões de dólares, mais os US$ 200 milhões de dólares em vias de entrega. A este total, deve somar-se as armas enviadas pela Turquia e armas americanas, alemãs e finlandesas, enviadas pela Estónia.