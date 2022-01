E-Mails, die von den beiden jacksonischen US-Abgeordneten James Comer (Kentucky, Minderheitsführer des Executive Oversight Committee) und Jim Jordan (Ohio, Minderheitsführer der Justizkommission) enthüllt wurden, bezeugen, dass offizielle US-Wissenschaftler absichtlich über den Ursprung von Covid-19 gelogen hätten.

In einem geheimen Treffen am 1. Februar 2020 erklärten Experten – darunter Robert Garry und Mike Farzan (der führende Coronavirus-Spezialist) –, dass die Konfiguration des Virus nicht mit der anderer Covid-Viren übereinstimmt und dass sie speziell für die Infektion von Menschen entwickelt wurde. Ihnen zufolge ist dies im natürlichen Zustand unmöglich. Covid-19 wurde im Labor hergestellt.

Dr. Anthony Fauci, Direktor des NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) und Sonderberater der US-Präsidenten für Covid-19, der das Treffen leitete, beschloss, diese Informationen zu unterdrücken. Am Tag nach diesem Treffen, am 3. Februar 2020, sprach Dr. Fauci auf Ersuchen des Weißen Hauses vor den National Academies of Sciences, Engineering and Medicine. Er verteidigte dort mit großer Stärke, in voller Kenntnis der Fakten, den natürlichen Ursprung von Covid-19.

Alle Teilnehmer des geheimen Treffens vom 1. Februar 2020 hielten ihre Beratungen geheim.

Dr. Fauci veruntreute öffentliche Gelder seiner Abteilung, um illegale Forschung in den USA im Wuhan Level 4-Labor zu finanzieren.