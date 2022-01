De Israëlische televisiezender Canal12 beweerde op 15 januari 2022 dat er zojuist een geheime overeenkomst was ondertekend door de Israëlische en de Libanese regering, waarbij toestemming werd verleend voor de levering van gas aan het land van de Cedars. Het zou dit land in staat kunnen stellen om, althans gedeeltelijk, zijn zeer ernstige elektriciteitscrisis op te lossen.

Onderhandelingen over koolwaterstofreserves in de Middellandse Zee worden gevoerd tussen Israël en Libanon door de speciale gezant van de VS, Amos Hochstein.

De informatie van Canal12 werd onmiddellijk ontkend door het Libanese ministerie van Energie, maar de vraag blijft bestaan. Een overeenkomst, eerder ondertekend op 9 september 2021, voorziet in de levering van Egyptisch gas via de Arabische gaspijpleiding door Jordanië en Syrië (foto). De Verenigde Staten, die alle handel met Syrië op grond van hun Cesar-wet verbieden, hebben deze doorvoer niettemin toegestaan. Wat als dit Egyptische gas in feite Israëlisch zou zijn?

Israël en Libanon zijn nog steeds in oorlog, ondanks het staakt-het-vuren van 2006.