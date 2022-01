Parlementslid Jalil Rahimi Jahanabadi, lid van de commissie voor nationale veiligheid en buitenlands beleid in het Iraanse parlement, tweette op 15 januari 2022:

"De #belangrijkeRelaties tussen #Iran en #Saudi-Arabië zijn nieuw leven ingeblazen en #Embassades bereiden zich voor op heropening. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het verminderen van regionale spanningen en het vergroten van de samenhang van de #islamitische wereld. Stommiteit van de #Extremisten".

Teheran en Riyad spreken al vier maanden op het niveau van de hoofden van hun geheime diensten nu Iran de onderhandelingen in Wenen over zijn nucleaire programma’s ingaat. Dit alles tegen de achtergrond van de oorlog in Jemen en de botsingen in Irak en Libanon.