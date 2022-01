Il 15 gennaio 2022 la televisione israeliana Canal12 ha affermato che è stato firmato tra i governi israeliano e libanese un accordo segreto per la fornitura di gas al Paese dei Cedri. Questo permetterebbe al Libano di risolvere, perlomeno parzialmente, la gravissima crisi di elettricità.

L’inviato speciale statunitense, Amos Hochstein, ha condotto negoziati tra Israele e Libano sulle riserve d’idrocarburi nel Mediterraneo.

La notizia di Canal12 è stata subito smentita dal ministero libanese per l’Energia, ma la questione si pone comunque. Un precedente accordo, firmato il 9 settembre 2021, prevede la fornitura di gas egiziano attraverso il gasdotto arabo che attraversa la Giordania e la Siria (foto). Gli Stati Uniti, che vietano ogni commercio con la Siria in base alla legge Cesar, hanno tuttavia autorizzato il transito. E se il gas egiziano fosse in realtà gas israeliano?

Israele e Libano continuano a essere in guerra, nonostante il cessate-il-fuoco del 2006.