La République islamique d’Iran vient de rouvrir son bureau à Organisation de coopération islamique (OCI), à Jeddah (Arabie saoudite).

Depuis plusieurs années, l’Iran et l’Arabie saoudite s’excommunient mutuellement, divisant le Moyen-Orient en deux camps, chiite et sunnite. Il n’en a pas toujours été ainsi, même si cette opposition s’enracine dans un passé lointain. Ainsi, durant la guerre en Bosnie-Herzégovine, les pasdarans iraniens (et des membres du Hezbollah libanais) se bâtaient aux côtés des Frères musulmans et de la Légion arabe d’Oussama Ben Laden, financés par l’Arabie saoudite. L’ensemble des combattants islamistes étaient placés sous le commandement états-unien de l’Otan.

La rupture des relations diplomatiques entre l’Iran et l’Arabie saoudite est intervenue, en 2016, après l’exécution par la monarchie saoudienne du principal leader de son opposition politique, le cheikh Nimer el-Nimer. Cette personnalité très pacifique luttait contre les discriminations envers les chiites.

L’Organisation de coopération islamique (OCI) réunit 57 États. C’est la seule organisation intergouvernementale confessionnelle.