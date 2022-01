As estatísticas da Nova Gales do Sul (Austrália), publicadas em 12 de Janeiro de 2022, mostram que as pessoas duplamente vacinadas contra o Covid-19 têm 6 vezes mais risco de serem hospitalizadas do que pessoas não vacinadas e 13 vezes mais risco de morrer nos cuidados intensivos [1].

A Austrália baseou toda a sua política de saúde na injeção de ARN mensageiro. Actualmente, estão duplamente « vacinados » 93,7% dos Australianos com mais de 16 anos

Sabia-se que a generalização da vacina de ARN mensageiro, e não a sua utilização direccionada, não protegia contra a transmissão da doença, mas também não protege contra os casos graves, pelo contrário.