E-mails, revelados por dois deputados dos Representantes, jacksonianos, James Comer (Kentucky, chefe da minoria na Comissão de Supervisão do Executivo) e Jim Jordan (Ohio, líder da minoria na Comissão de Justiça), atestam que os cientistas oficiais dos EUA mentiram deliberadamente quanto à origem do Covid-19 .

Durante uma reunião secreta, em 1 de Fevereiro de 2020, peritos —entre os quais Robert Garry e Mike Farzan (o maior especialista em coronavírus)— expuseram que a configuração do vírus actual não corresponde à dos outros vírus da mesma família e que foi especificamente concebido para infectar humanos. Segundo eles, isso é impossível em estado natural. O Covid-19 foi fabricado em laboratório.

O Dr. Anthony Fauci, Director do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (NIAID-National Institute of Allergy and Infectious Diseases), e conselheiro especial dos Presidentes dos Estados Unidos para a Covid-19, que presidia à reunião, decidiu abafar estas informações. No dia seguinte a esta reunião, em 3 de Fevereiro de 2020, o Dr. Fauci falava a pedido da Casa Branca perante as Academias Nacionais das Ciências, de Engenharia e de Medicina. Aí, ele defendeu com veemência, com pleno conhecimento de causa, a origem natural do Covid-19.

Todos os participantes da reunião secreta de 1 de Fevereiro de 2020 mantiveram o segredo das suas deliberações.

Dr. Fauci desviou dinheiro público do seu Serviço para financiar pesquisas, ilegais nos EUA, no laboratório de nível 2 em Wuhan (China).