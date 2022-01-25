С момента вступления в должность президента Джо Байдена США пытаются возобновить переговоры с Ираном с тем, чтобы восстановить секретное соглашение, подписанное при президенте Бараке Обаме на полях переговоров по ядерной программе Ирана.

Напомним, что в 2013 г. в Вене начались переговоры 5+1 (пять членов Совета Безопасности + Германия) с Ираном. Сразу же было достигнуто принципиальное согласие, но после этого переговоры были прерваны. США и Иран провели отдельные обсуждения, прежде чем вернуться за стол переговоров и подписать ранее согласованную семистороннюю сделку в июле 2015 года.

На Западе это соглашение рассматривается как прекращение иранских военных ядерных исследований, но в действительности некоторые из подписавших его сторон никогда не верили в то, что Исламская Республика Иран продолжала военную программу монархии в нарушение фетвы аятоллы Рухани Хомейни, запрещающей это оружие как неисламское. Несмотря на неоднократные обвинения Израиля и документы, которые Моссаду удалось выкрасть у Тегерана, на сегодняшний день нет ничего, что противоречило бы иранской позиции. Всего лишь планировалось изготовить генератор ударных волн [1]. Тегеран прекратил работы по ядерной программе в 1988 году и никогда их не возобновлял.

Таким образом, получается, что два года переговоров в Вене были направлены не на рассеивание несуществующей ядерной угрозы, а на оформление секретных двусторонних американо-иранских переговоров.

С американской стороны их возглавляли три переговорщика, ставшие сегодня столпами администрации Байдена: Уильям Бернс (директор ЦРУ), Венди Шерман (заместитель госсекретаря) и Джейк Салливан (советник по национальной безопасности).

Как и в 2013-15 годах, переговоры по возобновлению соглашения 5+1 маскируют другие переговоры, на этот раз между Саудовской Аравией и Ираном, где только что достигнуто принципиальное согласие.

Ошибочно считается, что противостояние между суннитами и шиитами существовало всегда. Оно уходит своими корнями в конфликт по поводу политического наследия Мухаммеда, основателя ислама, который также был правителем Мекки и Медины. Но нынешний религиозный и политический конфликт существовал не всегда.

А этот эпизод мало кто помнит. Исламская Республика направила стражей революции для поддержки боснийских мусульман. Ливанское шиитское Сопротивление Израилю посчитало, что должно последовать её примеру, и поэтому «Хезболла» тоже направила бойцов для участия в конфликте, который не имел никакого отношения к смыслу её существования. Саудовская Аравия, которая в то время защищала «Братьев-мусульман», направила «Арабский легион» Усамы бен Ладена для поддержки президента и бывшего нациста Алии Изетбеговича. Бен Ладен стал его военным советником, наряду с его политическим советником, американцем Ричардом Перлом, и советником по СМИ, французом Бернаром-Анри Леви. Сегодня эта комбинация кажется неестественной, но в то время этот союз не был таким нелепым, каким кажется сегодня. Соединенные Штаты бросили тогда все силы против Югославии, которую возглавлял пророссийский Слободан Милошевич.

Соперничество между суннитской Саудовской Аравией и шиитским Ираном быстро развивалось в начале 2000-х годов вокруг йеменского конфликта, причем Иран поддерживал зайдистов, объединенных в партию Хути. Зайдисты – это шииты, но со своей сцецификой: на них очень сильно повлияла индийская культура.

В течение многих лет саудовцы отношения с Йеменом (Северным и Южным) вели по племенному принципу. Пока США вели переговоры с Ираном по ядерной сделке и Секретному протоколу к ней в 2013-15 годах, Израиль вел такие же тайные переговоры с Саудовской Аравией. Две страны договорились о совместной разработке нефти в Йемене и Огадене (Африканский Рог) [2]. Чтобы реализовать это соглашение, Саудовская Аравия вступила в войну в Йемене при официальной поддержке Объединенных Арабских Эмиратов и неофициальной - Израиля, который применил там тактическое ядерное оружие.

В настоящее время (2021-22 гг.) США и Иран ведут переговоры о новом соглашении 5+1, а Израиль и Саудовская Аравия готовятся к установлению дипломатических отношений. В то же время Иран и Саудовская Аравия проводят обсуждения на уровне руководителей секретных служб и дипломатов. Речь идёт о восстановлении альянса начала 90-х годов в Боснии-Герцеговине. Они находятся на пороге достижения этой цели, что, в свою очередь, разблокирует два других переговорных процесса.

Иран уже объявил, что вновь открывает свой офис в Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде. Две страны могут скрепить свой союз вокруг политического ислама. Тем более что ОИС - единственная межправительственная религиозная организация. Обратим внимание на следующий момент: ни одна другая религия не привела к созданию межправительственной организации. Это особенность ислама, основатель которого, Мухаммад, был одновременно не только духовным и политическим лидером, но и военным предволителем.

Если этот союз будет конкретизирован, он вступит в конфликт не со всеми секуляристами, а только с мусульманскими, которые делают различие между магометанской религией и политикой. На первом месте вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами стоят Сирия и Египет. В то же время этот альянс сблизится с другими сторонниками политического ислама - Катаром и Турцией. Это будет полным переворотом шахматной доски на Ближнем Востоке.

Уже сейчас мы можем наблюдать озабоченность некоторых официальных лиц. Так, генеральный секретарь ливанской «Хезболлы» Хасан Насралла множит словесные нападки на преступления Саудовской Аравии в Йемене, но не на её эмиратского союзника. Насралла защищает светское видение ислама как основу свей идеологической позиции. Он включил в свою сеть сопротивления боевиков, исповедующих другие религии, что было бы невозможно, если бы он защищал политический ислам.

Или случай, когда йеменские хуситы бомбили Объединенные Арабские Эмираты с помощью беспилотников. Беспилотники пролетели 1200 километров более чем за четыре часа под бдительным оком американских и французских радаров и спутников. Эмираты были поражены. Вашингтон и Париж осудили нападение, но не сделали ничего, чтобы предупредить Эмираты, когда могли. Очевидно, что молчание Запада было предупреждением Абу-Даби об отказе от политики религиозной терпимости и принятии политического ислама. У эмиратцев мало иллюзий в отношении своих англосаксонских союзников, которые никогда не переставали играть на религиозных конфликтах, чтобы расширить свое господство, но они были ошеломлены тем, что их примеру последовали французы. Эмираты обратились к президенту Жаку Шираку в 1995 году, поскольку рассчитывали на то, что светская власть обеспечит им безопасность.

Эмираты провели ответный рейд в Йемене, а хуситы грозят атаковать башню Бурдж-Халифа (здание высотой более 800 метров) в Дубае и препятствовать экономическим интересам в Абу-Даби.

Соединенные Штаты изменяют своё отношение к Йемену. На данный момент они выступают за политическое урегулирование конфликта. В начале президенсткого срока Байден исключил хуситов из списка террористов, утверждая, что это поможет неправительственным организациям распределять гуманитарную помощь. Они просто не вмешивались в обстрелы хуситами Эмиратов. Но завтра они разделят Йемен на вахабитов (Саудовская Аравия) и зайдистов (хуситы).

Западная реорганизация Ближнего Востока прямо противоречит традиционному российскому видению, которое основывается на культурной идентичности государств, а не только на их религии. Москва неоднозначно относится к Ирану. С одной стороны, она интегрирует его в свою систему обороны,а, с другой стороны, оставляет его в одиночестве против Израиля. Президент Ибрагим Раисси только что, 19 января, был принят президентом Владимиром Путиным и Думой. Предвидя отмену американского эмбарго, он подписал важные соглашения о технической помощи по разработке месторождений углеводородов. Он отпраздновал совместную победу в Сирии, а его армия участвует в российско-китайских военно-морских учениях в Индийском океане («Пояс морской безопасности - 2022»). В то же время российские войска позволяют израильтянам по своему усмотрению наносить удары по иранским базам в Сирии. Однако, если американо-российская конфронтация продолжится, Иран сможет выйти из сложившейся ситуации, присоединившись к российско-китайской оси и став недостающим звеном шелкового пути между Индией и Россией. Одновременно он может быть интегрирован в банковскую систему (SPFS, а не SWIFT) и снова стать торговой державой. А пока Тегеран играет на двух досках.

Соединенные Штаты и Россия несколько месяцев назад договорились о том, каким должен быть Ближний Восток. Речь шла скорее о разделе зон влияния. Например, мы только что узнали, что египетский газ, который скоро будет поставляться в Ливан, на самом деле израильского происхождения. Однако эта информация была скрыта всеми заинтересованными сторонами, поскольку Израиль все еще находится в состоянии войны с Ливаном и Сирией. Более того, арабский трубопровод проходит через Иорданию и Сирию. Кроме России, эту сделку одобрили и США. Однако закон США запрещает торговые отношения с Сирией под угрозой адского наказания.

Саудовско-иранский альянс позволит США и Великобритании расширить джихадистскую систему [3], которая в настоящее время является исключительно суннитской. Тогда мы увидим, как фанатики со всего мира объединятся против секуляристов, и вновь произойдёт раздел, который британцы осуществили в период имперского правления, и который уже проявил себя.