O Director de um instituto de sondagens, Douglas E. Schoen, publicou uma coluna de opinião no Wall Street Journal para lançar a ideia de um retorno de Hillary Clinton ao cenário político [1].

A ideia é que o Presidente Joe Biden (79 anos, atingido pela doença de Alzheimer) não poderá concorrer novamente e que a sua Vice-Presidente, Kamala Harris, não consegue impor-se. Nem o Senador Bernie Sanders (80, doente do coração) nem a Presidente da Câmara, Nancy Pelosi (81) também poderão. A via está, pois, livre para a esposa do antigo Presidente Bill Clinton, e antiga Secretária de Estado.

Tendo o antigo Presidente Donald Trump deixado entrever este fim-de-semana que poderá também concorrer novamente poderíamos assistir em 2024 a um novo duelo Clinton-Trump.