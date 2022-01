Il 17 gennaio 2022 il ministro britannico della Difesa, Ben Wallace, ha affermato davanti al parlamento che «molti Paesi hanno aderito all’Alleanza non perché la Nato li abbia costretti, ma per libera volontà di governi e popoli di questi Paesi. Le nazioni scelgono la Nato; non sono scelte dalla Nato.»

Innanzitutto l’affermazione confonde forma e sostanza. Alcune popolazioni vi si sono opposte ed è stato necessario manipolare le istituzioni per creare l’illusione di un’adesione popolare. Per esempio, la maggioranza dei cittadini della Macedonia del Nord ha detto no alla Nato: solo un terzo infatti l’ha accettata. L’inganno nasce da come sono stati contabilizzati i voti [1].

Ma soprattutto questo modo di presentare le cose sorvola sul fatto che per ogni nuova adesione è richiesto il consenso degli altri membri dell’Alleanza.