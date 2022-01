Il direttore di un istituto di sondaggi, Douglas E. Schoen, ha pubblicato sul Wall Street Journal un intervento per lanciare l’idea di un ritorno sulla scena politica di Hillary Clinton [1].

L’idea è che il presidente Joe Biden (79 anni, malato di Alzheimer) non potrà ripresentarsi e la vicepresidente, Kamala Harris, non abbia possibilità d’imporsi. Non potranno candidarsi né il senatore Bernie Sanders (80 anni, malato di cuore) né la presidente della Camera, Nancy Pelosi (81 anni). Via libera, dunque, per la moglie dell’ex presidente Bill Clinton, nonché ex segretaria di Stato.

Lo scorso week-end l’ex presidente Donald Trump ha lasciato intendere che potrebbe ricandidarsi. Nel 2024 potremmo dunque assistere a un nuovo duello Clinton-Trump.