Il 18 novembre 2021 tre membri della Camera dei Rappresentanti, Peter A. DeFazio (Repubblicano, Oregon), Nancy Mace (Repubblicana, Carolina del Sud) e Jamaal Bowman (Democratico, New York) hanno scritto al presidente Joe Biden chiedendogli di precisare quali basi costituzionali legittimino i bombardamenti di Siria e Iraq.

Dopo due mesi (termine regolamentare) la Casa Bianca non ha ancora risposto. Quindi le azioni militari degli Stati Uniti non solo violano la sovranità in questi due Paesi, ma anche la Costituzione USA.

Nessuno sembra preoccuparsene.