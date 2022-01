Le sénateur Ron Johnson (Républicain-Wisconsin) a organisé au Congrès l’audition de l’équipe de myfreedoctor.com autour de son fondateur, le docteur Ben Marble.

Selon son témoignage, l’association a donné des consultations de médecine par Internet à plus de 150 000 patient atteints de la Covid-19. Il leur a prescrit le traitement publié par le docteur Peter McCullough dans l’American Journal of Medecine, en juillet 2020. Il est à base d’hydroxychloroquine, d’ivermectin, d’anticorps monoclaunaux, de prednisone, ainsi que de vitamines D et C et de zinc. 99,99 % des patient auraient survécus à l’infection.

Ce témoignage prouve qu’il existe des traitements efficaces et peu couteux de cette maladie depuis au moins 19 mois. Il contredit le discours des autorités médicales US, du docteur Anthony Fauci au CDC, et montre l’inanité des politiques de Santé.

La vidéo est disponible ici, l’article du docteur McCullough est téléchargeable au bas de cette page.