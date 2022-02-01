На предложение России о заключении с Соединёнными Штатами двустороннего договора, устанавливающего гарантии безопасности, обнародованное Кремлем 17 декабря 2021 года, ответ от США и НАТО был дан 26 января 2022 года, то есть спустя полтора месяца.

Российское предложение предусматривает, что обе страны соблюдают Устав ООН и что, кроме того, Вашингтон выполняет данное им устное обещание не расширять НАТО за пределы линии Одер-Нейсе, отделяющую Германию от Польши.

США держат свой ответ в тайне. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил, что его страна отказывается от любых ограничений в расширении НАТО. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пошел дальше, заверив Палату Общин, что: «Многие страны присоединились к Альянсу не потому, что НАТО заставила их это сделать, а по свободно выраженной воле правительств и народов этих стран».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что США, Великобритания и все страны-члены ОБСЕ подписали Стамбульскую декларацию 1999 года и Астанинскую декларацию 2010 года. В этих двух документах, подписанных 57 главами государств и правительств, изложены два принципа:

– 1. Каждая страна может свободно присоединиться к военному союзу по своему выбору;

– 2. Каждая из стран не должна укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других.

Однако нет никакого сомнения в том, что вступление бывших членов Варшавского договора в НАТО, предполагающее размещение на их территории американского оружия, угрожает безопасности России.

Замечание Бена Уоллеса о воле народа вступить в НАТО по факту неверно. Например, на референдуме 30 сентября 2018 года о членстве в НАТО для жителей Северной Македонии 91,46% избирателей сказали «Да», но они представляли только 33,75% электората. Более того, ни одно членство в НАТО не является действительным, пока оно не будет принято каждой из стран-членов этой организации.

Ответ НАТО, также секретный, был прокомментирован генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом [1]. Ответ включает в себя три предложения и одно требование:

- Возобновить работу соответствующих дипломатических представительств НАТО и России;

- Начать новые дискуссии по контролю над вооружениями и правилам, применимым к ракетам средней и меньшей дальности;

- Предложить новые правила по прозрачности в отношении военных учений и ядерных доктрин;

- Вывести из Молдовы, Украины и Грузии российские войска, размещённые в Приднестровье, Крыму, Абхазии и Южной Осетии.

Эти три предложения направлены на снижение риска ядерной войны. Они отличаются от известного ответа США тем, что являются предметом реальных переговоров. И они свидетельствуют о том, что члены НАТО осознают риск ядерной войны.

Требование об освобождении Приднестровья, Крыма, Абхазии и Южной Осетии еще раз показывает, что западный блок отказывается от права народов на самоопределение, закрепленного в Уставе ООН. История этих четырех территорий показывает, что они населены народами, отличными от молдаван, украинцев и грузин. Там не было никаких этнических чисток. Каждый народ выбрал свою независимость путем референдума. Более того, независимый Крым высказался за вступление в состав Российской Федерации, и последняя его присоединила.

Всё происходит так, словно Соединенные Штаты и НАТО глухи к тому, что говорят в России.

В последние недели Болгария, Дания, Эстония, Италия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Испания и Великобритания отправили оружие на Украину или развернули войска для её защиты [2]. В феврале СМИ США и Великобритании принялись раздувать слухи о возможном вторжении России в Украину, Их примеру последовали СМИ Центральной и Восточной Европы и стран Балтии. Однако президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников неоднократно заявляли, что такого риска не существует, и что их страна в ближайшем времени не находится под какой-либо угрозой [3].

Подобный диссонанс в западном блоке шокирует. Он подтверждает, что Соединенные Штаты мыслят без учёта существующих реалий. Конечно, Россия ожидала, что США отвергнут её предложения по гарантиям безопасности, но не будут изрыгать свои бессмысленные аргументы и игнорировать высказанные ею. Президент Байден, похоже, принял стратегию своего предшественника Ричарда Никсона, использованную им против СССР: угрозами и бессвязными высказываниями запугать противника и заставить его отступить. Или, говоря словами профессора Томаса Шеллинга, создать «угрозу, которая оставляет место для шанса». Но эта стратегия потерпела крах во Вьетнамской войне. Маловероятно, что она позволит достичь цели в этот раз, тем более что команда президента Владимира Путина намного способнее команды Генерального секретаря Леонида Брежнева. Это блеф игрока в покер по сравнению с игроком в шахматы, обдумывающим свои ходы.

Проблема вокруг Украины может быть легко решена дипломатическим путём. Во-первых, хотя Вашингтон и Брюссель (штаб-квартира НАТО) постоянно повторяют, что Украина имеет право на вступление в Альянс, об этом ни сегодня, ни даже в среднесрочной перспективе не может быть и речи. Во-вторых, потому что Альянсу было бы достаточно повторить свое заявление 1996 года о том, что у него «нет намерений, планов и причин для размещения ядерного оружия на территории его новых членов» (три «нет»), чтобы всё в военном плане вернулось на круги своя в ближайшей перспективе [4]. Однако вопрос, поставленный Россией, заключается вовсе не в размещении американского оружия на Украине, а в гораздо более широком смысле - в соблюдении Договоров.

Пока два крупных игрока играют в эту странную игру, ряд союзников Соединенных Штатов выдвигают свои предложения.

Прежде всего, это Великобритания, которая возродила сети stay-behind, оставшиеся со времен холодной войны. Часто забывают, что Атлантический альянс исторически является совместным творением Соединенных Штатов и Великобритании. Правда, по словам президента Шарля де Голля, НАТО - это лишь ширма для прикрытия доминирования США в Европе, поскольку верховным главнокомандующим Альянса всегда является американский офицер, а политические решения принимаются совместно Вашингтоном и Лондоном, тогда как остальные союзники являются простыми вассалами. Об этом не написано в Североатлантическом договоре, но в очередной раз было подтверждено в войне против Ливии. Атлантический совет не был созван для принятия решения о нападении на Триполи, поскольку некоторые его члены были против этого. Решение было принято на секретной встрече в Неаполе США и Великобританией единолично, в присутствии нескольких выбранных ими союзников.

Выполняя роль сюзеренов, Вашингтон и Лондон во время холодной войны поддерживали сети stay-behind и вмешивались во внутреннюю политику стран-членов альянса с их принципиального согласия, но без их ведома [5]. Одним из их деяний является убийство премьер-министра Италии Альдо Моро или свержение республиканского режима в Греции и установление в ней военного режима полковников. Во Франции НАТО поддерживала ОАС (подпольная военно-политическая организация), которая совершила около 40 покушений на президента де Голля. Пентагон недавно публично сообщил, что эти сети - до сих пор не расформированные, несмотря на многочисленные заявления - были распространены на Украину. Россия пришла к выводу, что Украина де-факто является членом Альянса, но не может рассчитывать на статью 5 Североатлантического договора для обеспечения своей безопасности.

Лондон также объявил, что укрепляет свою военную солидарность с Польшей в рамках трехстороннего союза с Украиной [6]. За несколько недель Варшава стала центром, через который направляется помощь Киеву. Однако поляки не хотят чрезмерно выставлять себя напоказ. Именно поэтому они предложили России разрешить инспектировать американские базы на своей территории при условии, что они смогут инспектировать российские базы в Калининградском анклаве [7].

США и Великобритания обеспокоены отсутствием пыла у нового правительства Германии под руководством канцлера Олафа Шольца.

Берлин не позволил британским самолетам летать над своей территорией для поставки вооружения Украине. Согласно Договорам, немцы не могли бы возражать, если бы запрос исходил от Пентагона.

Берлин просит не связывать украинский вопрос с вводом в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», который необходим для его экономики.

Наконец, он не соблюдает свое обязательство о выделении 2% ВВП на оборону, ограничиваясь всего лишь 1,5%.

Госсекретарь США Энтони Блинкен лично приехал, чтобы прочитать лекцию правительству Шольца, но вместо переговоров с Россией Германия увязла в спорах внутри правительственной коалиции.

А теперь Франция. Президент Эммануэль Макрон возобновил переговоры в Нормандском формате по выполнению Минских соглашений и установлению мира в Украине. Он провел длительные беседы со своим российским коллегой, президентом Владимиром Путиным. Но проблема кроется в другом: именно украинцы отказываются применять подписанное ими соглашение. И именно они разжигают гражданскую войну в Донбассе.

И снова Вашингтон. Политический класс единодушен в своём настрое против России, но расходится во мнениях о том, как заставить ее прогнуться. В течение трех недель он обсуждал «ужасные» санкции. Однако, если их примут сейчас, Москва получит санкции до того, как вторгнется в Украину, и поэтому сможет сделать это, не опасаясь ответных мер. Если же говорить серьезно, то республиканцы поддерживают предложения Фонда «Наследие» [8], а демократы придерживаются предложений Центра американского прогресса [9]. Все прекрасно понимают, что выполнение обязательств, взятых на себя в ОБСЕ путем подписания Стамбульской декларации 1999 года и Астанинской декларации 2010 года, станет началом конца. «Американской империи» угрожает не Россия, а международное право, которое до сих пор ими не соблюдается.

Вопрос, следовательно, состоит в том, какие средства готова использовать Россия, чтобы заставить Вашингтон соблюдать международное право (в формулировке ООН, а не США). Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков высказал сомнения по поводу возможного размещения ракет на Кубе или в Венесуэле. Но заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев сказал, что об этом «не может быть и речи», потому что это противоречило бы интересам этих двух стран [10]. Это намёк на то, что размещение американского оружия в странах Центральной и Восточной Европы не соответствует интересам этих стран.

Стоит посмотреть, что происходит в других местах. Например, в Сирии. Сирийские и российские ВВС начали совместные полёты над Голанскими высотами, которые согласно ООН юридически являются сирийскими, но Израиль незаконно их аннексировал в 1981 году. ЦАХАЛ не осмелился открыть огонь по этим самолетам. Соблюдение Договоров касается не только США, но и Израиля.

Медлительность Вашингтона в ответе на российское предложение в конце 2021 года и нескрываемая истерия в Конгрессе будят Китай. Утверждён закон о полномочиях в области национальной обороны на 2022 год, обнародованный 27 декабря 2021 года. Он предусматривает гигантский оборонный бюджет (не считая атомной бомбы) в размере 768 миллиардов долларов! Никто не читал весь текст (2 186 страниц), но его общая направленность состоит в изоляции Пекина. Поэтому министр иностранных дел Китая Ван И не преминул потребовать от своего американского коллеги Энтони Блинкена... ответить на «обоснованные» требования Москвы. Шаг за шагом утверждается китайско-российская Антанта - ось, которая гораздо сильнее Соединенных Штатов вместе с их союзниками.

И последнее замечание. Вашингтон, сообщив Москве, что завершит подготовку письменного ответа 23 января, высказал пожелание, что хочет сохранить его в тайне [11]. Россия согласилась на это. Единственно возможное объяснение этого шага заключается в том, что Белый дом не намерен обсуждать вопросы, поставленные его собеседниками. Запад отказывается от демократии и вступает в тайную дипломатию.