O Senador Ron Johnson (Republicano-Wisconsin) organizou uma audiência no Congresso para a equipe do myfreedoctor.com em torno do seu fundador, o Dr. Ben Marble.

Segundo o seu testemunho, a associação deu consultas médicas pela Internet a mais de 150. 000 doentes atingidos pelo Covid-19. Ele prescreveu-lhes o tratamento publicado pelo Dr. Peter McCullough no American Journal of Medicine, em Julho de 2020. À base de hidroxicloroquina, de ivermectina, de anticorpos monoclaunais, de prednisona, assim como de vitaminas D e C e de zinco. Teriam sobrevivido à infecção 99,99% dos pacientes.

Este testemunho prova que existem tratamentos eficazes e baratos para esta doença há pelo menos 19 meses. Ele contradiz o discurso das autoridades médicas dos EUA, do Dr. Anthony Fauci até ao CDC, e mostra a inanidade das políticas de saúde.

O vídeo está disponível aqui, o artigo do Dr. McCullough pode ser descarregado (baixado-br) na parte de baixo desta página.