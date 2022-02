Volgens berichten in de Chinese media is de CIA atleten aan het werven om de Olympische Spelen van 2022 in Peking te verstoren. Naar verluidt heeft het agentschap zijn rekruten een hoge vergoeding geboden voor de gevolgen die hun betrokkenheid op hun loopbaan zou kunnen hebben.

De Verenigde Staten en sommige van hun bondgenoten zullen de Olympische Spelen boycotten en er geen diplomatieke of politieke vertegenwoordigers naartoe sturen.