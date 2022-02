Mukhtar Ablyazov, de voortvluchtige leider van BTA Bank en stichtend voorzitter van de Democratische Keuze van Kazachstan (QDT) [[«Toenemende spanningen (2) :Washington zet RAND’s plan door in Kazachstan, daarna in Transnistrië», door Thierry Meyssan, Voltaire Netwerk, 11 januari 2022.–], werd bedrogen door de Russische komieken Vovan en Lexus (die in 2019 ook de Franse president Emmanuel Macron hadden bedrogen).

Voor de grap deden zij zich voor als medewerkers van Alexei Navalny en bespraken zij in een videoconferentie met Mukhtar Ablyazov hun alliantie voor de omverwerping van dictaturen in Kazachstan en Rusland, maar ook in Oekraïne en Venezuela.

Ondanks een visuele achtergrond van berglandschap sprak Mukhtar Ablyazov vanuit Parijs waar hij politiek asiel heeft. Hij pochte dat hij de poging tot regimeverandering in Kazachstan al vier jaar aan het organiseren was.

Het gesprek eindigde staande, met het volkslied van de Europese Unie op de achtergrond.