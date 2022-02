Senator Ron Johnson (Republikein-Wisconsin) organiseerde een hoorzitting in het Congres met het team van myfreedoctor.com rond de oprichter, Dr. Ben Marble.

Volgens zijn getuigenis heeft de vereniging via Internet medische consultaties verstrekt aan meer dan 150.000 patiënten met Covid-19. Hij schreef hen de behandeling voor die Dr Peter McCullough in juli 2020 in het American Journal of Medicine publiceerde. Het is gebaseerd op hydroxychloroquine, ivermectine, monoklonale antilichamen, prednison, alsmede vitamine D en C en zink. 99,99% van de patiënten zou de infectie hebben overleefd.

Deze getuigenis bewijst dat er al minstens 19 maanden doeltreffende en goedkope behandelingen voor deze ziekte bestaan. Het is in tegenspraak met het discours van de Amerikaanse medische autoriteiten, van Dr. Anthony Fauci van het CDC, en toont de nutteloosheid van het gezondheidsbeleid aan.

De video is hier beschikbaar, het artikel van Dr. McCullough kan onderaan deze pagina worden gedownload.