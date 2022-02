Den 24. januar 2022 fikk senator Ron Johnson (R-Wisconsin) besøk i Senatet av en gruppe leger og medisinske eksperter, inkludert grunnleggeren av myfreedoctor.com Dr. Ben Marble, for å diskutere spesielt forebygging av dødsfall fra Covid-19.

Dr. Marble vitnet om at foreningen hans har gitt gratis medisinske online konsultasjoner til mer enn 150 000 Covid-19 pasienter. Han foreskrev dem poliklinisk behandling anbefalt av doktor Peter McCullough, som ble publisert av American Journal of Medicine i juli 2020. Den er basert på hydroksyklorokin, ivermectin, monoklonale antistoffer, prednison, samt vitamin D og C og sink. 99,99 % av disse pasientene rapporteres å ha overlevd infeksjonen.

Dette vitnesbyrdet beviser at det har vært effektive og rimelige behandlinger for denne sykdommen i minst 19 måneder. Det motsier diskursen til amerikanske medisinske myndigheter, fra doktor Anthony Faucy til CDC, og viser ineffektiviteten deres helsepolitikk.

Videoen av arrangementet kan sees her og Dr. McCulloughs artikkel kan lastes ned.